Para transferir seu veículo para Guarantã do Norte basta procurar um Despachante ou mesmo o Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito).

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), já

bastante conhecido por todos nós, é um imposto estadual, cobrado

anualmente de veículo com até 20 anos de uso.

As alíquotas em Mato Grosso variam de 1% a 4% dependendo do tipo, marca,

modelo e ano de fabricação do veículo. No caso de ônibus, micro-ônibus e

caminhões utilizados no transporte coletivo de passageiros ou de carga,

bem como motocicletas com potência de até 180 cilindradas cúbicas, por

exemplo, a alíquota cobrada é de 1% sobre o valor venal do veículo.

É muito importante que todo cidadão transfira seu veículo para a cidade

de origem, pois assim, 50% do valor pago pelo IPVA do seu carro poderá

ser utilizado para beneficiar os cidadãos em diversas áreas, como saúde,

educação, transportes, cultura etc, onde toda população será beneficiada.

Guarantã do Norte possui segundo dados do Detran-MT mais de R$ 2 milhões

de IPVA em atraso. É importante que o proprietário do veículo faça a

quitação de seus débitos junto ao Ciretran e assim estará contribuindo

para gerar mais recursos que serão devolvidos em benefícios para todos,

através de aquisição de medicamentos, contratar profissionais, melhoria

nas condições de pontes e estradas do interior, melhoria nas escolas

municipais, renovar a frota de maquinários, melhoria na condição das

ruas do perímetro urbano, manter a cidade limpa e organizada.

