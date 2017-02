Na ocasião o secretário garantiu que irá trabalha para destravar uma emenda de R$ 350 mil do deputado Pedro para construção de um refeitório na escola.

O secretário de Estado de Educação, Marco Marrafon em visita a Guarantã do Norte visitou a Escola Estadual Albert Einstein juntamente com o deputado estadual Pedro Satélite, vice-prefeito Márcio Coronel Malavazi, secretário de educação Lucídio Garbinato e o presidente da Câmara Celso Henrique.

Na ocasião o secretário garantiu que irá trabalha para destravar uma emenda de R$ 350 mil do deputado Pedro para construção de um refeitório na escola.

Satélite disse que, “o secretário da SEDUC, Marco Marrafon, determinou que sejam sanadas as pendências de projeto para que obra de construção do refeitório seja iniciada ainda no primeiro semestre deste ano. O investimento no valor R$ 350 mil, já está garantido através de emenda minha”, afirmou.

O vice-prefeito que representou o prefeito Érico Stevan disse que acompanhou o Secretário e aproveitou para fazer importantes cobranças para a educação de Guarantã do Norte.