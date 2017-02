Este ano de 2017 entrou nos cofres da prefeitura no mês de janeiro apenas 4.682.139,89 (quatro milhões seiscentos e oitenta e dois mil cento e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos) a diferença a menos foi de R$ 1.351.553,41 .

A receita do município de Guarantã do Norte neste primeiro mês de 2017 teve uma queda de 22% em relação a janeiro de 2016. Ano passado no mês de janeiro o município teve uma receita de R$ 6.033.693,30 (seis milhões trinta e três mil seiscentos e noventa e três reais e trinta centavos). Este ano de 2017 entrou nos cofres da prefeitura no mês de janeiro apenas 4.682.139,89 (quatro milhões seiscentos e oitenta e dois mil cento e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos) a diferença a menos foi de R$ 1.351.553,41 (um milhão trezentos e cinquenta e um mil quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos).

“Estamos cientes que este início vai ser difícil, acreditamos numa melhora no futuro sabemos que isso ainda pode demorar um pouco, mas nós não podemos parar a máquina fomos eleito para administrar nosso município e é isso o que temos que fazer. Estamos cortando despesas, ajustando nossos gastos com pessoal, cancelando alguns contratos, revendo outros, enfim, toda nossa equipe esta mobilizada para administrarmos com eficiência e atendermos nossa população da melhor forma possível.” Comentou o prefeito Érico Stevan.

Entre os contratos cancelados estão o contrato com a operadora Claro onde o município gastava mais de sete mil reais por mês com telefones celulares. Também foi rescindido o contrato com a AMM (Associação Mato-grossense dos Municípios) onde o município pagava uma mensalidade de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Apenas com esses dois contratos o município deverá ter um economia aproximada de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em 2017.

Os gastos com veículos leves também estão contingenciados e neste setor a administração espera obter uma economia de aproximadamente meio milhão de reais neste ano.