A polícia militar acaba de recuperar uma Televisão da marca LG de 42 polegadas.

Os dois menores estavam foram surpreendidos quando estavam transitando com o aparelho em uma rua no bairro Jardim Vitória, a TV pode ter sido furtada no bairro Araguaia I, II ou II, Jardim Vitória ou Parque do Lago.

Quem teve sua residência furtada ou viu dois elementos adentrando alguma residência agora a tarde, entrar em contato imediatamente com a policia civil pelo 197.