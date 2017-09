A policia militar foi informada via 190 sobre um veiculo Astra com três ocupantes em atitudes suspeitas. De imediato os policiais se deslocaram para o local e depois de rondas obtiveram êxito em localizar os indivíduos.

Foi feita a abordagem dos suspeitos e em busca no interior do veiculo foi encontrado no tapete do carona, um revolver calibre 38 com numeração raspada e cinco munições intactas. Foi dada voz de prisão aos três suspeitos e encaminhados para a delegacia de policia civil.