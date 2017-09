A presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (Sintep) subsede de Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop), Elza Alves Ferreira Nascimento, disse, em entrevista ao Só Notícias, que ainda não houve manifestação do Ministério Público, em relação a denúncia cobrando a devolução de pelo menos R$ 21 mil recebidos indevidamente, durante cinco meses, pela professora Katia Brambilla que foi eleita vereadora. “Nós encaminhamos a denúncia ao Ministério Público e estamos aguardando posicionamento. O sindicado ainda não foi comunicado do andamento do processo, (que é) burocrático da justiça e consideramos que é normal. Quando há envolvimento de pessoas públicas é demorado mesmo. As contestações da vereadora consideramos normal. Enquanto presidente do Sintep, nós nunca se envolvemos com política e todas as provas estão à disposição da justiça”, disse.

De acordo com a presidente do Sintep, além do salário de R$ 4 mil como parlamentar Brambilla (PSB) também recebeu mais de R$ 4,3 mil como educadora. “Porém, sem exercer a função. Ela está recebendo como vereadora e pela pasta da Educação. Não pode receber esse salário sem estar em sala de aula. Ela recebeu, pelo estudo na folha de pagamento que fizemos, de março até o julho. Nós estamos cobrando que ela [Katia Brambilla] seja retirada folha do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e que seja devolvido imediatamente todo o dinheiro”, afirmou Elza.

O secretário de Educação de Guarantã do Norte, Lucídio Luiz Garbinato, negou que ocorreram os pagamentos de pelo menos R$ 21 mil indevidamente para a professora. De acordo com ele, a denúncia da presidente do Sintep exigindo a devolução do dinheiro é falsa. “O que observamos nesta denúncia é que houve um movimento politiqueiro por parte da presidente do Sintep. A professora [Katia Brambilla] estava de férias até o dia 27 de maio. Ele tinha férias vencidas de quando era diretora. Devido a isso, ela tirou todos os vencimentos. Ao retornar de férias, ela foi removida para uma unidade da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que o setor da Educação tem parcerias e compromissos de atender as demandas da universidade com funcionários do município. Além da professora, outros quatros funcionários públicos trabalham neste local. Atualmente ela exerce a função de auxiliou na biblioteca. Além disso, ela não está recebendo pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e sim por recursos próprios da prefeitura”, declarou, anteriormente, ao Só Notícias.

Outro lado:

Já a vereadora Katia Brambilla informou que as ações do Sintep são caluniosas e difamatórias influenciadas por lideranças opositoras devido ao trabalho político que vem desenvolvendo. “De maneira covarde e injusta estão acusando-a inveridicamente de estar recebendo sem trabalhar, imputando-lhe falsamente o fato como crime, difamando-a como fato ofensivo a sua reputação”. Segundo ela, vem sofrendo ataques sistematizados da oposição, na tentativa de manchar sua imagem e agem de forma estratégica em cima de instituições como Sintep de Guarantã do Norte. Nas próximas horas, a defesa da vereadora apresentará sua defesa através documentação que comprova toda sua regularidade.