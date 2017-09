Na manhã de ontem, quarta-feira (13/09), um veículo suspeito com três ocupantes foi abordado e com um dos suspeitos foi encontrado um revolver calibre 38 com a numeração raspada.

Diante disso, com a finalidade de reprimir a criminalidade na cidade de Guarantã do Norte, os investigadores da policia civil se deslocaram até a casa do suspeito com o objetivo de encontrar armas de fogo. Durante as buscas no interior da residência, foram encontradas 22 porções análogas à pasta base de cocaína, embaladas para comercialização três relógios, um carregador de notebook, um Playstation, uma TV Samsung de 32 polegadas, uma TV Samsung 27 polegadas, vários perfumes e vários outros objetos.

Depois da ação, os investigadores descobriram que o suspeito teria passado o endereço o errado de sua residência, provavelmente para dificultar a ação policial.