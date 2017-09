A Polícia Judiciaria Civil de Guarantã do Norte expediu um mandado de prisão contra o pescador Josiel de Lima Ferreira Ramos, de 28 anos, ele é o principal suspeito de assassinar o casal de namoradas no município.

Com mandado de prisão em aberto a Polícia Civil se deslocou até a residência de Josiel no município de Carlinda, porém o mesmo não foi localizado. Diante disso ele é considerado foragido.

Segundo o Delgado Hércules Batista Gonçalves, que está à frente das investigações, tudo indica que o homicídio seria um “acerto de contas”, pois o pescador já havia cometido outras tentativas de homicídio contra Estefano e ainda ele é irmão do ex-namorado de Stefane. “O Estefano tinha problema com drogas, já ficou até internado. Só que a gente ainda não tem como afirmar que ele [Josiel] veio matar o casal por esse motivo [rixa por drogas]. Porém, já está demonstrado que Estefano era usuário e esse suspeito já tentou matá-lo duas vezes em Carlinda. Há, inclusive, inquérito instaurado lá. Em relação à ligação com a Stefane, descobrimos que ela já namorou o irmão desse suspeito. Eles tiveram relacionamento conturbado, com várias brigas. Isso é só o que eu posso adiantar por enquanto”, disse o delegado.

O segundo autor do crime ainda não teve sua identidade divulgada. “Nós já temos alguns suspeitos, mas prefiro não antecipar de quem se trata. As investigações continuam”, informou o delegado.

Josiel de Lima Ferreira Ramos, é considerado foragido, qualquer informação que possa levar até o suspeito podem ser repassadas a Polícia via 190.

O crime

De acordo com a Polícia Militar, o casal e um irmão de Estefano estavam caminhando em uma rua do bairro Ouro Verde, na noite de domingo (24), quando foram surpreendidos por uma dupla armada.

A garota foi atingida por 6 tiros de pistola calibre 380, que acertaram a cabeça, braço e tórax. Ela morreu ainda no local do fato.

Estefano também foi atingido por diversos disparos e chegou a ser socorrido, mas morreu antes de dar entrada em uma unidade de saúde.

O irmão dele correu e não foi atingido. Ele não soube informar quem seria os assassinos, nem a motivação do crime.

A dupla de assassinos estava embaixo de uma árvore esperando a chegada das vítimas e, após o crime, fugiu em uma motocicleta.