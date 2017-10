Segundo relatos da vítima, por volta das 00h30min desta sexta-feira, a mesma estava na casa de seu ex-marido e ingerindo bebidas alcoólicas com amigos, em dado momento a vítima que é menor de idade pegou a moto do seu ex para andar pela cidade quando o suspeito Francelino de Lucas Dias do Nascimento de 20 anos ao ver que a mesma iria sair, afirmou que seu ex-marido pediu que a vítima o levasse para casa.

Durante o trajeto até a casa de Francelino, o mesmo pediu que a vítima parasse a moto, neste momento o mesmo começou a tirar a roupa da mesma e em seguida a jogou no chão e praticou o ato sexual a força. Francelino ainda ameaçou a vítima, afirmando que se a mesma falasse para alguém ele a mataria. A policia militar foi acionada e fez diligencias no intuito de achar o suspeito do ato porém não obteve êxito.

Por volta das 6h30min da manhã desta sexta-feira, foi feita novas diligencias com o apoio da policia civil e Francelino foi encontrado na casa de seus pais. Indagado sobre o ato o mesmo afirma que não se lembra do fato por estar embriagado.

Diante dos fatos Francelino de Lucas Dias do Nascimento foi conduzido para a delegacia de policia civil onde provavelmente responderá por estupro.

O motivo de a foto estar ‘’borrada’’ é que Francelino de Lucas Dias do Nascimento ainda não foi julgado pelo ato, portanto ainda o mesmo é suspeito. Divulgação da imagem é crime perante o código penal.