O IFMT – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso lançou no dia (24/08) o Edital 60/2017, que trata do Vestibular 2018/1 com oferta de 1009 vagas em cursos superiores ofertados pela instituição, distribuídas pelas 19 unidades no Estado. Deste total de vagas, 60 são para o Campus Avançado Guarantã do Norte.

Os estudantes interessados em cursar o Ensino Superior no Instituto Federal de Mato Grosso devem ficar atentos. As inscrições iniciaram no dia 02 de setembro e se encerram no dia 02 de outubro de 2017, pelo site: http://selecao.ifmt.edu.br/concurso.aspx?cod_concurso=4085

Para efetuar a inscrição, o candidato deve acessar o site da Seleção, através do link: http://selecao.ifmt.edu.br/concurso.aspx?cod_concurso=4085 preencher o formulário e imprimir o boleto com a taxa de inscrição, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito até o dia 16 de outubro de 2017, observado o horário de funcionamento bancário.

No dia 07 de novembro, o IFMT disponibilizará a confirmação dos inscritos, contendo nome, número da inscrição e local de realização das provas. A prova será realizada no dia 26 de novembro (domingo), das 13 às 17h30.