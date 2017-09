Tweet no Twitter

A policia militar foi informada via 190 que dois homens em uma motocicleta estariam comercializando entorpecentes no Bairro Cidade Nova. Diante das informações, os policiais se deslocaram ao referido bairro e começaram as rondas atrás dos suspeitos.

Ao se aproximarem do bairro Agapito, os policiais se deparou com dois suspeitos em uma motocicleta preta, de imediato foi dada a ordem de parada, porém os mesmo desobedeceram à ordem e abriram fuga em alta velocidade.

Foi feito o acompanhamento dos suspeitos, onde os policiais obtiveram êxito em deter os indivíduos já na BR 163, em frente ao antigo Mercado Brilhante. O condutor da motocicleta tentou subir o meio fio da rodovia, aonde veio a perder o controle da motocicleta e cair.

Ao fazer a revista nos suspeitos, foi encontrado com o condutor, quatro porções de entorpecentes e uma quantia em dinheiro. Feito a checagem da motocicleta, foi constatado que a mesma era produto de furto no estado do Pará.

Lucas Machado de Lima de 21 anos e Jeferson de Souza Amorim de 22 anos foram presos por associação de tráfico ilícito, direção e receptação, os dois foram encaminhados para a delegacia de policia civil.