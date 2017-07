Vinícius Pereira Santana de seis anos esta desaparecido desde as 16 horas da tarde desta quarta-feira. Ele foi visto pela ultima vez no Salão de Cabelereiro do Negão, ao lado do Mercado Sertão, Bairro Aeroporto.

Vinicius esta trajando um shorts esportivo azul, camiseta amarela, chinelo havaina e uma mochila nas costas.

Quem viu ou quem ver, entrar em contato com a policia militar via 190 ou com a família pelo fone: 9 9647-2589. A família esta desesperada em busca da criança.