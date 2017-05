Na noite de sábado(20), por voltas das 18h30min, deu entrada no hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário duas vitimas de acidente de transito.

O acidente aconteceu na Linha Pascoa em frente a faculdade IFMT, o condutor da moto YBR Antônio Carlos Pereira de 54 anos, juntamente com sua mulher, Elizabete Couto Pereira de 51 anos, trafegavam na Linha Pascoa sentido a cidade de Guarantã, quando foram surpreendidos por um veiculo em alta velocidade.

Após a colisão, o proprietário do carro evadiu do local sem prestar socorros as vitimas, as duas vitimas foram socorridas pela ambulância do hospital Municipal.

Elizabete Couto Pereira de 51 anos foi encaminhada para a capital do estado com fraturas na face, Antonio Carlos Pereira de 54 anos esta em estado grave no hospital Municipal de Guarantã do Norte, onde operado as pressas e retirado o Basso e esta a espera de uma vaga em uma UTI.

A suspeita e que o carro envolvido no acidente seja um Uno prata, fica o alerta para quem ver um carro prata com a parte da frente danificada, de imediato ligar para o 190, pois o mesmo respondera por omissão de socorro.