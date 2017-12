Tweet no Twitter

A polícia militar em diligências pelo centro da cidade na tarde desta segunda – feira (18/12) avistou um dos suspeitos de furtar uma motocicleta no último domingo (17/12) no terminal rodoviário.

Foi feita a Detenção do suspeito Elbes Lemes, e em conversa, o mesmo disse que teria trocado a motocicleta por drogas em uma boca de fumo. Os policiais se deslocaram até a referida boca de fumo juntamente com o suspeito do furto.

Já na casa de Rafael Rodrigues de 19 anos, o acusado de comprar a motocicleta, o mesmo informou que a moto estaria escondida em uma chácara próximo ao Bairro Cotrel. A equipe de policiais juntamente com os dois suspeitos se deslocaram até a referida chácara para localizar a motocicleta.

Ao fazer busca na referida chácara, os policiais acharam a motocicleta escondida em um Bananal e a chave enterrada.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos dois suspeitos e conduzidos para a delegacia de polícia civil para as demais providências.