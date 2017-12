Conforme relatos das vítimas, as mesmas se encontravam no interior de uma lanchonete que fica localizado na Serra do Cachimbo, as margens da BR-163, na última terça-feira, quando por volta das 21h30min foram surpreendidos por dois indivíduos encapuzados empunhando armas de fogo tipo revólver.

Os assaltantes levaram as vítimas para um quarto, obrigando-a deitarem com o rosto no chão. Os assaltantes iniciaram as buscas no interior do restaurante, onde reviraram móveis e roupas e em seguida saíram do local levando uma quantia de 1000 reais em dinheiro e dois celulares das marcas LG.

Após a ação os assaltantes evadiram-se do local rumo ao estado do Pará.

Segundo as vítimas, momento antes do crime os assaltantes foram vistos por moradores vizinhos em um automóvel de cor vermelha e que os mesmos já estavam rondando o local.