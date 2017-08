Tweet no Twitter

Os Alunos Da Escola Estadual Albert Einstein Competem Entre Si Em Diversas Provas Na Já Tradicional Gincana Do Estudante. A Gincana Faz Parte Da Comemoração Do Dia Do Estudante.

Divididos em grupos denominados por cores, eles realizam tarefas como à Arrecadação de alimentos, unindo forças num esforço social que ultrapassa as barreiras de uma simples gincana escolar.

Segundo a coordenadora da escola, Kelin Cristina, um dos objetivos é proporcionar um dia de diversão e entretenimento aos alunos e ajudar as famílias carente do município de Guarantã do Norte.

O numero de participante, passaram dos 600 alunos, que reuniram os períodos, matutino, vespertino e noturno.

Juntos, os alunos arrecadaram aproximadamente cinco mil quilos de alimento, que será transformado em cestas básicas.

‘’ Faremos o possível para entregar na próxima semana com a ajuda dos alunos e professores. ’’ Disse a coordenadora Kelin Cristina.

No período diurno participaram seis equipes, já no período noturno foram quatro equipes. A equipe vencedora do período diurno e noturno deste ano foi à equipe azul.

‘’É o segundo ano que realizamos a gincana do dia do estudante, devido seu sucesso e repercussão o objetivo é continuar nos anos seguintes, quero fazer um agradecimento especial à todos os alunos professores, funcionários, gestão da escola e a todos que contribuíram para que nossa gincana fosse um sucesso.’’ Disse a coordenadora.