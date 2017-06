Tweet no Twitter

O evento é aberto ao público e todos poderão prestigiar a escolha da beleza feminina Guarantaense.

Nesta quinta-feira (01-06) continua as comemorações do aniversário de Guarantã do Norte, a partir das 20h na praça da cultura tem a dança dos índios Panará e logo mais ás 21h escolha da Miss Guarantã 2017.

Logo após as 23h terá o show de Léo Monteiro e Bando do Mato. Guarantã do Norte completa 36 anos de fundação neste dia 02 de junho e 31 anos de emancipação político administrativo.