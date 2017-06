A ação está acontecendo no saguão da Escola Municipal Santa Marta, estão sendo entregues nessa primeira etapa 107 títulos, ou seja, 107 famílias beneficiadas.

A prefeitura municipal de Guarantã do Norte em meio as comemorações do aniversário do município está a entregando os títulos definitivos dos moradores do Bairro Santa Marta nesta quinta-feira (01-06).

A ação está acontecendo no saguão da Escola Municipal Santa Marta, estão sendo entregues nessa primeira etapa 107 títulos, ou seja, 107 famílias beneficiadas.

A segunda etapa do Bairro Santa Marta será realizada em Agosto, outros bairros do município serão beneficiados também, porém está sendo realizado o estudo e todo o trabalho necessário.

O prefeito Érico Stevan destaca que a entregue de títulos para os moradores do Santa Marta vem dar segurança jurídica e principalmente proporcionar investimentos no bairro.

Guarantã do Norte completa neste dia 02 de junho 36 anos de fundação.