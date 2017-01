Tweet no Twitter

Em ação com confronto, policiais resgataram os seguranças da mineradora que detém a exploração na Serra do Caldeirão.

Oito seguranças da Mineradora Santa Elina, na Serra do Caldeirão, em Pontes e Lacerda (483 km de Cuiabá), foram sequestrados, na última sexta-feira (30), por um grupo de aproximadamente 20 pessoas, que estavam fortemente armados e pretendiam invadir a área onde funcionava um garimpo ilegal em 2015.

A Polícia Militar foi informada da ação criminosa e foi até o local realizar o resgate dos vigilantes, com apoio de equipe médica e o do Corpo de Bombeiros.

Ao avistar os policiais, os invasores reagiram e houve troca de tiros.

No momento da ação os seguranças conseguiram fugir para uma região de mata fechada, onde ficaram até serem resgatados.

Segundo a PM, os garimpeiros estavam fortemente armados e tentaram intimidar o cerco policial.

Como a situação foi caracterizada de alto risco, a Polícia Militar aguarda reforço para montar outra operação para desocupar o garimpo.

De acordo com a imprensa local, que manteve contato com o Hospital Santa Casa e com a Polícia Militar, não houve feridos.

Invasões

Desde que foi desocupado, por determinação da Justiça Federal, o garimpo que ficou conhecido como a “Serra Pelada” de Mato Grosso, já teve várias invasões e os casos têm sido cada vez mais frequentes.

No início do mês passado, os policiais também foram chamados para conter uma invasão e precisaram usar granadas de efeito moral e gás lacrimogêneo para dispensar um grupo de 150 pessoas.

Na mesma semana, a PM interceptou oito pessoas e com eles apreendeu picaretas, enxadas, facas, facões e uma motocicleta.

No mês de junho deste ano, outros 20 garimpeiros foram presos por desobedecer à determinação judicial e entrar na área onde a exploração é permitida apenas pela mineradora.

