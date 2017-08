O “grupo de segurança” OurMine, que invadiu as contas das redes sociais do PlayStation no último domingo (20), fez mais uma vítima. Desta vez, foram os perfis do Twitter e Facebook do clube de futebol Barcelona.

Desta vez, o OurMine não se limitou a avisar que as contas foram hackeadas. Já de posse dos perfis, o grupo resolver abraçar a zoeira e publicou que o Barça fechou a contratação do meia-atacante argentino Ángel Di María, que está no Paris Saint-Germain e já jogou no rival Real Madrid.

Confira:

Como nem todos viram o recado da invasão, muitos torcedores comemoraram ou criticaram o clube pela “contratação”, que de fato seria de peso — mesmo depois da mensagem avisando que a transferência era falsa.

Já na madrugada desta quarta-feira (23), o clube emitiu um comunicado confirmando a invasão, agradencendo a paciência dos seguidores e dizendo que está “trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível”.

O OurMine também invadiu recentemente as redes sociais da HBO, de Mark Zuckerberg e do CEO da Google, Sundar Pichai. No caso da invasão da Sony, o grupo ainda alegou que possui uma base de dados vazada da PSN, mas nada mais foi falado sobre o assunto.