Os amigos já arrecadaram 1500 brinquedos e meia tonelada de carne e estão doando para famílias carentes.

Um grupo de amigos, Waldi Ribeiro, Yago Kihara, Juliana Mazzaro, Diogo Boiadeiro e Eduado Mazzaro se uniu para arrecadar carne e brinquedos com o intuito de doar para as famílias carentes de Guarantã do Norte no Natal.

Eles já estiveram visitando vários bairros da cidade com o Papai Noel fazendo a doação, com um puro e verdadeiro ato solidário de ajudar aqueles que não têm muito que colocar na mesa neste Natal.

Foram arrecadados 1500 brinquedos, mais de meia tonelada de carne que estão sendo distribuídos.

Quem quiser ajudar o grupo de amigos pode entrar em contato pelo telefone (66) 9 9649 0707.