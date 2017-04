“…mal acompanhada”, quis dizer Yanna a uma fã; ela espera Madalena, de seu relacionamento com o ex-namorado.

anna Lavigne exibiu mais uma vez, em seu Instagram, o barrigão de oito meses de gravidez. A atriz, que espera sua primeira filha, Madalena, está separada do pai da bebê, o ator Bruno Gissoni.

No post, Yanna recebeu diversos elogios e mensagens de carinho dos internautas. Uma fã, então, falou sobre o fim do relacionamento da atriz com o galã. “Você é tão linda mas fico tão triste em saber que está vivendo esse momento sem o pai da sua filha, geralmente esse momento tão mágico e único tem que ser de cumplicidade…”.

Yanna, então, respondeu: “Antes só do que…”, referindo-se ao ditado “antes só do que mal acompanhada”. O namoro do ex-casal terminou em fevereiro, depois que fotos do bonitão com várias mulheres em uma festa foram divulgadas. Ela e Gissoni namoravam, entre idas e vindas, desde 2013.