O governador Pedro Taques recebeu nesta quinta-feira (29) o prefeito de Terra Nova do Norte, Valter Kuhn e vereadores do município. Com economia voltada à agricultura familiar, o representante do Executivo Municipal pediu ajuda ao governador para a troca das pontes de madeira e substituição de bueiros celulares.

Segundo o prefeito, atualmente a cidade conta com 120 bueiros celulares e pontes. O objetivo é de fazer a substituição de 80 delas em quatro anos. O prefeito deve apresentar um plano de trabalho ao governo e parte dessas obras podem ser inseridas no programa Pró-Concreto que será lançado em breve pelo Governo do Estado.

O prefeito também solicitou ao governador um caminhão para ajudar no desenvolvimento da agricultura familiar. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística vai fazer um estudo sobre a frota disponível e que pode ser repassada ao município.

Outro pedido foi por repasses de R$ 100 mil por mês, para a manutenção do hospital municipal de Terra Nova do Norte. Na oportunidade, o deputado estadual Mauro Savi destacou que é importante ajudar o hospital municipal porque o atendimento na unidade ajuda a não lotar o Hospital Regional de Colíder. Taques disse que o Estado faz um remanejamentos dos recursos para poder atender o maior número possível de hospitais.

O deputado estadual Pedro Satélite lembrou que Terra Nova do Norte tem 100% de atendimento de cobertura no Programa de Saúde da Família (PSF) e precisa de recursos do Estado para continuar o atendimento à população da região.