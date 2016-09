Líder do Partido da República no Senado, Wellington Fagundes (PR) disse nesta segunda-feira (5) que terá uma reunião com o presidente Michel Temer (PMDB) para tratar sobre a liberação do Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações (FEX).

Temer chega a Brasília na tarde de hoje (6), após passar 4 dias na China juntamente com uma comitiva para participar de reunião do G20. Fagundes falou ainda que nesta semana teve um encontro com o ministro de Planejamento Dyogo de Oliveira. “Buscar o Fex não é uma questão individual. O presidente da Associação Mato-Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, já veio diversas vezes aqui o governador Pedro Taques e eu agora como relator irei garantir o pagamento do FEX que estará dentro do orçamento 2017”, disse Fagundes.

O senador, que é relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2017 no Congresso, não garante que o governo federal passe o montante de R$ 420 milhões.

“Não tem atraso no FEX, o valor pode ser repassado até o final de 2016. Agora, o que tinha em atraso foi resolvido no governo de Dilma Rousseff (PT), que quitou 2014 e 2015”, explica.

A liberação de R$ 2 bilhões está dependendo apenas da revisão da meta fiscal do Governo. “O Temer assumiu o governo em definitivo agora e estou aguardando a resposta para uma data exata para liberar os valores para ajudar os prefeitos a fechar o caixa deste ano”.

Do montante, 25% tem que ser repassado aos municípios.