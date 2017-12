Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Apesar do Governo Federal não ter repassado o Auxílio Financeiro de Fomento das Exportações (FEX), governo vai quitar o 13 salário.

A apartir das 20h desta quinta-feira (21), os salários já estarão disponíveis nas respectivas contas, segundo informa a Secretaria de Fazenda (Sefaz). O governo do Estado fará o pagamento dos servidores efetivos em atividade que fazem aniversário nos meses de novembro e dezembro, além daqueles que são exclusivamente comissionados.

Com esses pagamentos, o Executivo fecha o ano mesmo sem a chegada dos recursos do Auxílio Financeiro de Fomento das Exportações (FEX). Na quarta-feira (20), os aposentados já haviam recebido o 13º salário. Os servidores mato-grossenses efetivos, da ativa e pensionistas, recebem o 13º salário mensalmente, de maneira antecipada ao longo do ano, conforme o mês de aniversário.