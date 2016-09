Compartilhar no Facebook

Deputado lamenta a decisão, disse ter feito apelo ao presidente mas sugere que Taques não conte com o recurso

O presidente do PMDB em Mato Grosso, deputado federal Carlos Bezerra, afirmou à reportagem do Gazeta Digital que o presidente Michel Temer (PMDB) descartou a liberação do Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações (FEX) 2016 para este ano ao Estado.

O deputado, que esteve reunido com o presidente Temer e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse ter feito um apelo por Mato Grosso, mas ouviu do próprio presidente que nenhum Estado receberá os valores.

“A União não tem condições de realizar os repasses. Foi o que admitiram o ministro Padilha e o presidente Temer”, explicou o peemedebista.

Segundo Bezerra, no momento em que deixava o gabinete, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), chegou pedindo também a liberação do recurso para o Estado dele e ouviu “não” como resposta.

Ele aconselha o governador Pedro Taques (PSDB) a não contar com os R$ 420 milhões que Mato Grosso tem direito para, por exemplo, usar no pagamento da folha salarial dos servidores. “Este repasse está fora de cogitação”, destacou.

O parlamentar desconhece qualquer previsão de prazo sobre o repasse do FEX referente ao ano de 2016, que deve chegar a quase R$ 2 bilhões considerando estados, Distrito Federal e municípios.

Governador em Brasília

O governador Pedro Taques (PSDB), nos últimos meses, esteve várias vezes em Brasília onde se reuniu com o presidente Temer e o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, além de outras autoridades ministeriais para cobrar a quitação do FEX.

Em todas as reuniões, conforme anunciou o governador no retorno a Mato Grosso, as sinalizações haviam sido positivas quanto a liberação dos valores.