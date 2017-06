Conforme a as publicações, os decretos tem vigência de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período, totalizando 180 dias.

O governo estadual homologou situação de emergência em 15 municípios de Mato Grosso que sofreram prejuízos com as fortes chuvas que caíram no estado no início deste ano. Os decretos foram publicados no Diário Oficial do Estado que circulou na última quarta-feira (14), após os municípios serem inspecionados por equipes da Defesa Civil estadual.

Foram reconhecidas situações de emergência nos municípios de Barão de Melgaço, Barra do Bugres, Glória D”Oeste, Jauru, Juína, Juruena, Nova Monte Verde, Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos, Rio Branco, Santo Antônio do Leverger, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, Tabaporã e Terra Nova do Norte.

Conforme a as publicações, os decretos tem vigência de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período, totalizando 180 dias.

Ao todo, 14 municípios decretaram situação de emergência devido a problemas e prejuízos causados por tempestades e chuvas intensas. Os atoleiros formados nas estradas, por exemplo, dificultaram aos produtores escoarem os grãos produzidos em suas regiões. Alunos da zona rural também enfrentaram dificuldades para chegarem às escolas. Em algumas regiões, os moradores ficaram isolados após as chuvas levarem aterros e cabeceiras de pontes.

Já em Barão de Melgaço, a 121 km de Cuiabá, exames laboratoriais apontaram que mais de mil residências estavam recebendo água contaminada com a bactéria intestinal Escherichia coli.