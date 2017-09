O cartão Pró-Família é um complemento de renda no valor de R$ 100,00 para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social.

O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Setas-MT), vai beneficiar mais de 1300 famílias com a entrega do cartão Pró-família durante a nona edição da Caravana da Transformação, que ocorre em Juína (730 km ao Noroeste de Cuiabá).

As entregas acontecem durante essa semana, entre os dias 18 a 22 de setembro, na passagem da comitiva. O primeiro município a receber a comitiva será Colniza (1044 km de Cuiabá), na segunda-feira (18.09), onde 273 famílias serão beneficiadas pelo programa.

O cartão Pró-Família é um complemento de renda no valor de R$ 100,00 para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social. O recurso só pode ser usado para a compra de alimentos em mercados credenciados pelo Estado.

Na região noroeste serão beneficiadas famílias de 12 municípios, sendo eles: Juína (80), Aripuanã (122), Brasnorte (119), Castanheira (55), Juara (138), Porto dos Gaúchos (22), Tabaporã (40), Rondolândia (38), Colniza (273), Cotriguaçu (90), Juruena (63) e Novo Horizonte do Norte (20).

Os profissionais que integram a rede de proteção, agentes comunitários de saúde e assistentes sociais, também irão receber o cartão, que confere um complemento na renda salarial da equipe técnica. Serão entregues 173 cartões para os profissionais. O valor repassado é de R$ 100 para agentes comunitários e R$ 300 para assistentes sociais. Ao todo, a transferência de renda para a região Noroeste, incluindo famílias e equipe técnica, atinge o montante de R$ 141,200,00 mensal.

O secretário de Trabalho e Assistência Social, Max Russi, reforça a importância do programa que em breve vai estar presente nos 141 municípios de Mato Grosso. “Vamos chegar a todos os municípios. Sabemos que cem reais não resolve todos os problemas da população carente, mas garante o básico na mesa de quem tem fome e dá um suporte para a pessoa se recolocar no mercado de trabalho”, enfatizou o secretário.

O programa prevê ações de transferência de renda com condicionalidades, articulada com outras secretarias estaduais e instituições não governamentais, para que de forma integrada viabilizem o desenvolvimento social de famílias, com vistas a superação das vulnerabilidades e redução das desigualdades. “As famílias para continuarem no programa devem manter os filhos na escola e fazer os cursos de qualificação. Eles terão prioridade nos cursos ofertados pelo Estado”, explica o governador Pedro Taques.

Além dos municípios que irão receber os serviços durante a Caravana, a Setas vai aproveitar o deslocamento para a região e estender a entrega dos cartões em municípios circunvizinhos: Apiacás (30), Nova Bandeirantes (72), Nova Monte Verde (47) e Rondolândia (38).

Já foram beneficiadas mais de quatro mil famílias de municípios do interior com o cartão Pró-família: Acorizal, Alta Floresta, Alto Garças, Alto Taquari, Araguaiana, Araguainha, Barra do Garças, Dom Aquino, General Carneiro, Jaciara, Jangada, Juscimeira, Nova Maringá, Novo São Joaquim, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Ribeirãozinho, Rosário Oeste Rural, Rosário Oeste Urbano, Primavera do Leste, Poconé, São Pedro da Cipa, Torixoréu, Várzea Grande. O programa deve chegar aos 141 municípios até novembro deste ano.