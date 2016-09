Compartilhar no Facebook

O governador Pedro Taques (PSDB) irá acionar o prefeito de Sinop (494,34 km da Capital), Juarez Costa (PMDB), na justiça por atribuir a ele (Taques) a responsabilidade ter articulado a Operação Sorrelfa, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) e pelo Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco) do Ministério Público Estadual (MPE), que cumpriu mandados busca e apreensão na casa do peemedebista na quinta-feira (16).

Em meio a multidão de pessoas, o prefeito disse que “agora que eu vou pra cima. Pedro Taques cutucou a pessoa errada”. Já o governador usou de ironia para falar das declarações de Juarez.

“Imagine se eu tivesse esse poder de mandar no Gaeco, Tribunal de Justiça. Agora eu tenho certeza que aquele que tem a polícia na porta da sua casa fica preocupado”, retrucou Taques.

O secretário da Casa Civil, Paulo Taques, disse que é preciso acabar com essas ‘manias’ de acusações sem provas vindas de pessoas que possuem cargos públicos. “Ele tem que responder pelos atos. O prefeito usa parâmetro de que a política é de coronéis, caciques e mandatários. Isso não existe mais, acabou no Mato Grosso no país. Ele que responda pelos seus atos, pois está sendo investigado por desvio de recursos público e ele tem que explicar isso. È crime o que ele fez e vai ter que provar o que falou”.

Juarez também atribuiu a deflagração da operação ao deputado federal Nilson Leitão (PSDB). O peemedebista disse que há dias corria a informação na cidade de que haveria uma ação policial que o atingiria.

A Operação Sorrelfa apura o aumento de patrimônio do prefeito que está no segundo mandado. Uma das suspeitas é de possível enriquecimento ilícito. A investigação corre em segredo de Justiça.

Foram 7 mandados de busca e apreensão cumpridos em Sinop e no Estado de Santa Catarina. Os mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O prefeito de Sinop, Juarez Costa, não foi encontrado para comentar as declarações do governador e do chefe da Casa Civil.

Por meio de nota o deputado tucano disse que tomou conhecimento da operação quando esta, já em andamento, passou a ser noticiada por diversos veículos de comunicação.

“Não sou autor de qualquer denúncia contra o atual prefeito, que, aliás, é investigado em mais de 150 inquéritos pelo Ministério Público, embora, no passado tenha sido alvo preferencial dele com várias denúncias contra mim. Não é a primeira vez que me culpa pelos seus infortúnios. Este comportamento o acompanha há pelo menos 15 anos”.

Leitão continuou ainda, comparando Juarez Costa ao ex-presidente Lula. “Se comporta como o ex-presidente Lula, a quem sempre idolatrou. Acredita no personagem criado por ele mesmo, sempre ostentou a riqueza, flagrado, diz que não sabia de nada e ainda coloca a culpa no adversário”.

Nilson disse que lamentou o fato. “Espero que o Sr. Prefeito Juarez Costa, possa esclarecer todos os fatos à Justiça e a população Sinopense”.