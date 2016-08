O Flamengo venceu a Chapecoense por 3 a 1 neste domingo, na Arena Condá, pela 22ª rodada do Brasileirão, e chegou à vice-liderança do torneio, com 40 pontos, três a menos que o primeiro, Palmeiras. A Chape, contudo, parou nos 30 pontos e no meio da tabela. Os grandes responsáveis pela vitória rubro-negra foram os novos contratados meia Diego e atacante Leandro Damião, que chegaram neste segundo semestre. O meio-campo Mancuello fez o terceiro no fim, quando o duelo já estava praticamente decidido. Kempes descontou para os donos da casa. Diego abriu o placar logo aos 09 minutos de jogo. Pará cruzou rasteirinho, e Diego bateu de primeira, sem chances para Danilo. Kempes empatou aos 41, quando Cleber Santana acertou um chute forte, e Muralha deu rebote, que sobrou para Kempes empurrar para o gol. Em cobrança de pênalti aos 25 do segundo tempo, Leandro Damião ampliou para 2 a 1. E Mancuello fechou o placar em uma jogada de escanteio, que chegou com uma tabela pela linha de fundo e terminou com uma batida forte do meio-campo, sem chances para o goleiro da Chape.