No capítulo desta terça-feira de ‘A Força do Querer’, personagem tirou foto envolta por notas de dinheiro, como Tio Patinhas.

A trama de Bibi, a personagem de Juliana Paes em A Força do Querer, a novela das 9 da Globo, é baseada em uma história real que já foi contada em livro e que não teve um final feliz. A Bibi real foi traída várias vezes por seu marido, o traficante Nem, que acabou preso. Hoje, ela se diz arrependida e redimida da vida que levou ao lado dele no crime. Apesar dessas informações estarem aí, para quem quiser ler e saber mais, a autora do folhetim, Gloria Perez, foi criticada na noite desta terça-feira — mais uma vez — por uma cena em que Bibi se deixa seduzir por uma imensa quantia de dinheiro e pede que o marido, Rubinho (Emílio Dantas) tire uma foto sua envolva pelas notas.

Bibi chega a seu barraco e encontra Rubinho contando dinheiro que será usado para comprar armas. “É muita grana, hein? Já contei, tá tudo certo! É só você entregar pros caras que vierem trazer e mandar eles conferirem”, diz o traficante. “Ah, quero uma foto com isso! Tira Rubinho!”, pede Bibi, com os olhos brilhando diante de três sacos de lixo cheios de nota.

Gloria Perez, talvez já acostumada com a crítica rasteira, nem perdeu a paciência. Mas rebateu — e ainda cutucou — alguns críticos. “Gloria, não tem nada a ver com o que você faz. Não tente misturar as coisas. Você faz o crime ser glamouroso, incentiva mesmo”, escreveu um seguidor, a quem a autora respondeu, irônica, “Está se sentindo influenciado?”

A outro que disse ser “desnecessária a apologia ao crime”, ela disse, sarcástica, “Estou vendo a hora de pedirem pra tirar os telejornais do ar por apologia ao crime e à corrupção. 😳”

Mas houve também quem apoiasse e se divertisse com a cena — e visse até a feliz coincidência entre o Brasil de A Força do Querer e o Brasil real, em que foram encontrados mais de 50 milhões de reais em um bunker de um dos maiores aliados de Michel Temer, Geddel Vieira Lima.

A patrulha devia estar apoiando as propostas do Secretário de Segurança p/ acabar com o trafico real: é esse q nos mata! https://t.co/sUmehry7bB — Gloria Perez (@gloriafperez) September 6, 2017

está se sentindo influenciado??? 😳 https://t.co/BzLoqDrIDg — Gloria Perez (@gloriafperez) September 6, 2017