Família foi fotografada na noite desta quarta-feira, 1º, na Zona Oeste do Rio.

Depois de darem uma passadinha no salão da atriz, o ator e a pequena – e fofíssima! – Titi Gagliassojantaram em um restaurante japonês no Itanhangá, Zona Oeste da cidade. Com uma boneca da Mônica nas mãos, Titi se divertiu na garupa do pai.

Vire e mexe, Titi chama a atenção nas redes sociais pelo excesso de fofura. No último dia 24, por exemplo, Giovanna Ewbank postou no Instagram em que a menina de dois anos aparece de biquíni com estampa que lembrava uma abelhinha.