Entre os pedidos estava a execução da pavimentação de 14,5 km da MT-440, entre Nova Canaã do Norte e o rio Teles Pires.

Em atendimento às necessidades da população do interior mato-grossense, o governador Pedro Taques recebeu nesta quarta-feira (25.10), no Palácio Paiaguás, o prefeito de Nova Canaã do Norte, Rubens Roberto Rosa, e o secretário de Obras de Cláudia, Roberto Dalmazo. Ambos reivindicaram recursos e obras para as respectivas regiões.

Ele pleiteou a execução, pela secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra), da pavimentação de 14,5 km da MT-440, entre Nova Canaã do Norte e o rio Teles Pires. O projeto já está na Sinfra. Rubens Roberto também apresentou a proposta de duplicação da via da entrada da cidade até o aeroporto. Outra reivindicação é a construção de uma ponte de 80 metros que já está licitada. Ao final da reunião, o prefeito disse que o dinheiro da ponte está liberado e o referente às demais obras já está encaminhado.

O gestor municipal demonstrou apoio à PEC do Teto dos Gastos, aprovada em primeira votação na Assembleia Legislativa. “Com a PEC do Teto dos Gastos o Estado vai ter um fôlego para poder investir, pois se não tiver asfalto, ponte e estrada não tem condições de locomoção, então nós precisamos deste crescimento da malha viária. A mesma coisa acontece na saúde. Tem que sobrar dinheiro para administrar o Estado”, defende.

Tal como o prefeito de Nova Canaã do Norte, o secretário de Obras de Cláudia também apresentou uma série de pleitos ao governador, entre eles uma obra de drenagem, relacionada ao meio ambiente, e aguardada há tempos pela população. Diante do secretário Roberto Dalmazo, o governador ligou para o vice-governador e secretário de Estado de Meio Ambiente, Carlos Fávaro, e solicitou que o recurso de R$ 2,5 milhões para a obra fosse liberado.

“Com este recurso, saímos daqui felizes com a certeza de que a obra vai ser concluída. Os projetos já estão inclusive prontos, temos as licenças ambientais, e a verba vai ser repassada pela Sema mediante uma parceria com a usina que está sendo construída em Cláudia”, finalizou o secretário.