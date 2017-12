Tweet no Twitter

Família diz que Renê Valois Araújo, de 28 anos, agredia a mulher fisicamente com frequência. Ele confessou o crime e disse que tinha raiva do sogro.

Um rapaz de 28 anos foi preso suspeito de ter assassinado tiros o sogro e também de ter baleado a cunhada durante uma discussão no assentamento Alto da Serra em Castanheira, a 780 km de Cuiabá. A prisão de Renê Valois Araújo ocorreu na quarta-feira (13) e foi divulgada nesta quinta-feira (14). O crime ocorreu no domingo (10), em um sítio que fica a 70 km da cidade, onde o suspeito mora com a mulher.

Ele confessou o crime à Polícia Civil. De acordo com a Polícia Militar, ele agredia a mulher constantemente e a família não aceitava a forma violenta como ele tratava a vítima. A companheira dele é uma adolescente de 17 anos.

A prisão de Renê foi feita pela Polícia Civil depois que ele se apresentou na delegacia em Castanheira. O suspeito estava com a prisão preventiva decretada pela Justiça. Segundo a Polícia Civil, os pais e a irmã da adolescente foram até a propriedade após suspeitarem de que a jovem estava sofrendo agressões físicas do companheiro.

Renê, armado com uma pistola, atirou no sogro Ademir Julião Siqueira, de 42 anos, que morreu no local. Ele também fez disparos contra a cunhada dele, de 24 anos, que foi socorrida e encaminhada para o hospital da cidade. Depois, fugiu em uma picape.

Na casa os policiais apreenderam uma espingarda calibre 20 municiada, que estava dentro de um guarda-roupa, além de 94 munições. Os investigadores foram até o hospital onde ouviram as vítimas, sendo a adolescente companheira do suspeito, a mãe e a irmã dela.

Com a ordem de prisão expedida, os policiais fizeram as buscas pelo suspeito, que se apresentou na delegacia de Castanheira.

Em interrogatório, o suspeito confessou e deu detalhes do crime, dizendo que tinha raiva do sogro por situações familiares anteriores, e que foi agravada pelo fato daquele dia ele querer levar a filha embora de casa.

Renê contou que fez 9 disparos contra o sogro e que atirou contra a cunhada quando ela tentou tomar a arma.