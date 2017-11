Os nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados pela polícia e a família informou que a empresária passa bem.

A Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) localizou na madrugada deste sábado (18) o cativeiro onde a empresária Milene Falcão Eubank, estava mantida em cárcere privado, no bairro Centro América em Cuiabá (MT), desde a tarde de sexta-feira (17). Na ação policial, sete criminosos foram presos e um policial civil ferido.

Segundo as informações, o local que era mantido como esconderijo dos bandidos foi localizado e antes do resgate da empresária houve troca de tiros e um policial identificado como Sidney foi alvejado na ação e encaminhado a uma unidade de saúde particular em Cuiabá.

Um dos ladrões foi identificado em um veículo no final da Avenida Historiador Rubens de Mendonça (CPA) próximo ao bairro Ouro FIno, foi no momento que o policial foi atingido no tiroteio. A partir deste momento os policiais conseguiram detê-lo e chegar até o cativeiro.

Em vídeo da ação policial, mostra o momento que os policiais chegam ao imóvel e resgatam Milene que se mostrava bastante nervosa e chorando durante a sua captura. Policiais do GCCO acalmam a empresária e dizem que a família a aguarda na delegacia.

PRISÕES:

Sete criminosos (duas mulheres e cinco homens) foram presos. Um casal foi preso no bairro CPA 3, em um baile funk; outro casal preso no bairro Jardim Canaã; mais dois presos no bairro Ouro Fino, onde ocorreu a troca de tiro e baleou o policial civil e a última ação no bairro Centro América, local do cativeiro e prisão de sétimo suspeito.

O CASO:

Milene foi sequestrada na tarde de sexta-feira quando aguardava o filho sair de uma escola particular localizada no bairro Quilombo. Os ladrões chegaram renderam a empresária e obrigaram ela a descer do veículo e colocaram a mesma no banco de trás do automóvel.

Os ladrões agiram rápido e fugiram do local com a mulher e seu veículo um Hyundai Santa Fé. A partir deste momento, as forças de segurança foram acionadas e iniciaram intensas buscas em toda a baixada cuiabana a fim de localizar a vítima e prender os ladrões.

VIÚVA DE EMPRESÁRIO:

Milene é viúva do ex-empresário ean Gabriel Lemos Ayres, 42, que morreu no dia 09 de janeiro deste ano, após ficar vários dias internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um Hospital em Goiás.

Gabriel sofreu um acidente com um tanque de combustível que explodiu em uma fazenda localizada na região de Manso há aproximadamente 100 km de Cuiabá.

VEJA O VÍDEO DO RESGATE DA EMPRESÁRIA: