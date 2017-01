Tweet no Twitter

Funcionário do cemitério pensou que animal fosse uma onça. Bombeiros de Alta Floresta fizeram o resgate do gato-do-mato.

Um gato-do-mato foi resgatado por bombeiros quando estava numa árvore num cemitério em Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, na manhã desta segunda-feira (23). Um funcionário do local chamou o resgate porque pensou que se tratava de uma onça. O animal passa bem e deverá ser devolvido à natureza.

Os bombeiros chegaram ao cemitério por volta das 9h20, informou o sargento Ailton de Moraes. “Fomos informados inicialmente de que se tratava de uma onça. Uma equipe foi para lá e constatou que não era”, disse.

Para o resgate, os bombeiros usaram uma escada e um instrumento chamado cambão, próprio para captura de animais.

O bombeiro que subiu na árvore, ao perceber que o gato-do-mato estava numa altura de aproximadamente dois metros, balançou o galho e derrubou o animal, que caiu em cima de uma roupa de proteção específica para amortecer a queda.

O gato-do-mato foi então capturado e colocado em uma jaula e levado à sede dos bombeiros no município. Funcionários do Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente) estiveram no local e constataram que ele está bem. Segundo eles, trata-se de um animal praticamente adulto.

Segundo o sargento Moraes, o animal deverá ser solto na natureza em breve.