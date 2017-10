O preço do combustível chegou a R$ 3,887 na última semana, o valor mais alto registrado no ano; litro do etanol teve queda, a R$ 2,628.

O preço médio do litro da gasolina chegou a 3,887 reais na última semana, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Foi a oitava semana consecutiva de alta, e o valor mais alto registrado pela ANP neste ano. A pesquisa levou em conta os preços cobrados dos consumidores em 3.168 postos pelo país.

O Diesel também registrou alta no período, para 3,362 reais por litro, o quarto aumento semanal consecutivo. Já o etanol teve queda, indo de 2,637 reais para 2,628 na última semana, de acordo com levantamento feito em 2.858 postos.

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira que vai reajustar o preço da gasolina nas distribuidoras em 1,5% a partir de terça. O valor cobrado pelo diesel cairá em 1,3%.

A mudança faz parte da política da estatal anunciada em junho, que permite reajustes diários no preço das refinarias para equipará-los aos do mercado internacional. Desde então, houve aumento de 8,6% na gasolina e 13,6% no diesel pago pelos distribuidores, segundo os dados da Petrobras. A alta na gasolina foi o principal impacto na inflação de setembro, de acordo com o IBGE.