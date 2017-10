Garimpeiro que ameaçou derrubar torre de energia após desocupação de ‘nova Serra Pelada’ é denunciado por 3 crimes

Homem chegou a cortar um dos quatro pilares que sustentam torre de energia. Vídeo dele serrando a torre foi gravado por outros dois homens e divulgado na internet.

Um garimpeiro que serrou uma das bases de sustentação de uma torre de transmissão de energia, em Pontes e Lacerda, a 483 km de Cuiabá, como retaliação à desocupação do garimpo na Serra da Borda, em janeiro deste ano, foi denunciado pelo Ministério Público Federal em Mato Grosso (MPF-MT) por três crimes.

Segundo o MPF, ele confessou a autoria do crime à Polícia Civil de Pontes e Lacerda e disse que o fez em protesto contra a proibição e pelo fim das atividades do garimpo ilegal da Serra da Borda. Ele atuou na exploração e comercialização de ouro pertencente à União, sem autorização legal, entre 2015 e 2017, na região da Serra da Borda.

Na denúncia, o MPF afirma que, “além de ofender a honra de particulares, Samir Oscarino de Souza declara, por diversas vezes, que os danos causados à estrutura da torre eram um ato de retaliação ao fechamento do garimpo ilegal de Pontes e Lacerda/MT, bem como às constantes atuações das forças policiais no local objetivando impedir a exploração ilegal da área aurífera, e que se em poucos dias o estado de Mato Grosso não adotasse providências no sentido de autorizar a exploração do garimpo pelo ‘povo’, diversas outras torres seriam derrubadas”.