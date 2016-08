A

Samsung pode estar preparando um bom número de mudanças para quem não está satisfeito com a câmera da linha Galaxy S. De acordo com fontes do site SamMobile ligadas ao site chinêsWeibo, a gigante sul-coreana estaria se preparando para trazer uma câmera traseira dupla ao Galaxy S8 – algo que não é exatamente surpresa, visto que aparentemente já está virando “padrão” nos smartphones de ponta mais recentes a chegarem ao mercado.

Isso quer dizer que também teremos ainda mais megapixels para nossas fotos? Não dessa vez. O Galaxy S8 deve continuar com seus 12 MP, mas com um sensor secundário de 13 MP, o que quer dizer que as imagens capturadas com o smartphone vão ter uma melhor qualidade com efeitos que trabalham com diferenças de profundidade.

Por outro lado, a empresa teria finalmente dado adeus à câmera frontal de 5 MP por uma com 8 MP. Assim, ela não deve ficar para trás da competição e se manter atraente para os fãs de selfies. Junto disso, teremos também uma câmera dedicada ao leitor de íris do aparelho.

Uma vez que esses são apenas rumores, é melhor não tomar isso como uma verdade absoluta; até porque ainda estamos a uma boa distância de ter o celular revelado oficialmente. Considerando que, como falamos antes, tudo isso já se tornou padrão para o mercado, ver tidas essas novidades é praticamente o mínimo esperado.