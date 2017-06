Tweet no Twitter

No total, são onze mandados de prisão de servidores do Legislativo e Judiciário, funcionários da Faesp e empresários.

O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) deflagrou na manhã desta terça-feira (20) a Operação Convescote para apurar os crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de capitais e corrupção ativa.

A operação visa desarticular uma organização criminosa que atuou para saquear os cofres públicos, notadamente recursos públicos da Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), por intermédio da Faesp (Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual) – que no Legislativo era responsável por auxiliar os parlamentares nas CPIs.

No total, de acordo com a assessoria do Ministério Público Estadual (MPE), são 11 mandados de prisão preventiva em Cuiabá, Várzea Grande e Cáceres. Todos eles expedidos pela juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital.

Entre os alvos dos mandados de prisão estão servidores do Tribunal de Contas e do Poder Judiciário, funcionários da Faesp e empresários.

Além disso, os membros do Gaeco cumprem 16 mandados de busca e apreensão e quatro de condução coercitiva.

Além dos policiais civis e militares, promotores de Justiça e delegados de polícia do Gaeco, estão participando do cumprimento dos mandados judiciais policiais do batalhão de operações policiais (Bope), Batalhão de Ronda Ostensiva Tático Metropolitana (Rotam), Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), Força Tática de Cáceres e Várzea Grande, totalizando mais de 100 agentes envolvidos na deflagração da operação.

Os investigados presos e conduzidos coercitivamente estão sendo levados para a sede fo Gaeco, em Cuiabá. Até o momento, três funcionários da Faesp já estão no prédio do órgão.

