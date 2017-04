Clube inglês divulgou vídeo do atacante da Seleção brincando com a bola.

Gabriel Jesus deu mais um sinal de que poderá retornar a campo pelo Manchester City ainda nesta temporada. Nesta segunda-feira, o clube inglês divulgou uma atualização da situação do atacante, que vem se recuperando em prazo mais otimista que o previsto, e já conseguiu fazer os primeiros trabalhos no gramado desde a fratura no metatarso em fevereiro.

O brasileiro já vinha usando as academias do clube para manter o condicionamento físico durante o período de ausência, e nesta tarde, no dia de seu aniversário de 20 anos, voltou a treinar dentro de campo.

Sem participar da atividade completa da equipe, Jesus se limitou a realizar trabalhos leves com bola, mas já dá indícios de que poderá estar apto para voltar a atuar antes do tempo estimado, já que as chances eram de que o atacante não retornasse mais nesta temporada, que termina no meio do ano.