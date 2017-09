A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), realizou uma conferência para apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) na Câmara Municipal de Vereadores de Guarantã do Norte na noite desta terça-feira (19-09).

O Plano Municipal de Saneamento visa sensibilizar as comunidades da importância do planejamento dos serviços de saneamento básico, para garantir o bem estar da população no município. Além de Guarantã do Norte, 106 municípios de Mato Grosso irão receber o PMSB.

O próximo passo é a elaboração de um projeto de lei que será enviado para a Câmara de Vereadores de Guarantã para a aprovação e, assim que aprovado estará disponível para a captação de recursos e cobrança de algumas metas que foram estipuladas no mesmo, pela comissão formada por autoridades, técnicos e a comunidade que participou das Audiências Públicas, durante a construção do plano.

Estiveram na reunião de entrega o presidente da Câmara Municipal, Celso Henrique, Eugênio Caffone representando o prefeito Érico Stevan, DIonaldi Souza coordenador do PMSB no município, Vicente Correia de Moraes Filho representante da Funasa, Maria Jacobina Bezerra representante da UFMT.