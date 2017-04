Tweet no Twitter

Base de Punggye-ri estaria preparada para o sexto teste do país desde 2006, segundo imagens de satélite.

Fotos feitas por satélite mostram que a base nuclear norte-coreana estaria preparada para um novo teste, algo que, se acontecer, aumentaria ainda mais a tensão na península. A informação é do portal americano 38 North, especializado na Coreia do Norte.

As imagens mostram que na base de Punggye-ri há “atividade contínua no portão norte (onde foram feitos os últimos testes norte-coreanos), nova atividade na zona administrativa principal e funcionários reunidos no centro de comando das instalações”.

Oficiais sul-coreanos negam, no entanto, a ameaça de um teste nuclear. “Não houve até agora nenhuma atividade incomum”, negou o porta-voz do Estado, Roh Jae-chun, segundo a agência de notícias Yonhap.

Mísseis

O regime de Pyongyang lançou em 6 de março quatro projéteis balísticos de médio alcance, três dos quais caíram em águas da Zona Econômica Especial do Japão (EEZ), a apenas 200 quilômetros da costa do arquipélago, e duas semanas depois realizou outro teste com mísseis que aparentemente fracassou.

Os especialistas estão há semanas alertando da contínua atividade em Punggye-ri e temem que a Coreia do Norte possa fazer em breve seu sexto teste nuclear desde 2006, especialmente pela proximidade de datas importantes para o regime. O país se prepara para comemorar o aniversário de 105 anos do nascimento de seu fundador, Kim II-sung, no sábado.

(Com EFE)