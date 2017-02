As armas foram enviadas ao Comando da Polícia Militar em Cuiabá. Mais de 100 armar serão destruídas.

O Fórum da Comarca de Guarantã do Norte (715 km ao norte de Cuiabá) dispensou aproximadamente 300 armas vinculadas a processos criminais que ficavam armazenadas em suas dependências e atualmente não conta com nenhuma arma de fogo no local.

Todo o armamento estava sob cautela do Fórum de Guarantã do Norte foram enviadas ao Comando da Polícia Militar em Cuiabá. Destas, mais de 100 serão destruídas. As armas foram apreendidas, pois muitas delas foram utilizadas para a prática de crime.

A ação compactua com as diretrizes do Poder Judiciário em dar a destinação correta às armas de fogo apreendidas em processos criminais. Com isso, busca-se garantir maior segurança aos servidores e jurisdicionados em todas as instituições do Poder Judiciário de Mato Grosso.