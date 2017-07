Tweet no Twitter

Desde o ano passado, é possível formatar suas mensagens do WhatsApp com negrito, itálico e tachado. Na versão estável mais recente do app, encontrar esse recurso ficou mais fácil.

Até então, o único jeito de formatar texto era inserindo caracteres em cada lado, assim:

*negrito* (com asteriscos) vira negrito

_itálico_ (com underscore) vira itálico

~tachado~ (com til) vira tachado

_*negrito e itálico*_ vira BOM DIA GRUPO



Há também uma fonte monoespaçada, que você ativa com três acentos graves em cada lado:

```monoespaçado```

Agora, basta selecionar o texto, tocar em “…” e escolher a formatação:

O app vai simplesmente colocar os caracteres de formatação, algo útil para quem ainda não conhecia o recurso.





Esse menu adicional estava disponível há algum tempo em versões beta, e chegou esta semana para todos os usuários. Há outras novidades também: por exemplo, o teclado de emojis permite fazer buscas. Toque na lupa, no canto inferior esquerdo, e digite o que você está procurando.

Além disso, é possível deslizar para cima na câmera do WhatsApp para ver todas as suas fotos e vídeos. Isso começou a ser distribuído na versão 2.17.254 do WhatsApp para Android.