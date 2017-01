Uma operação terá início no dia 26 de janeiro e perdurará a sua primeira fase até o dia 26 de Fevereiro.

25 policiais militares subordinados ao comando regional XV do município de Peixoto de Azevedo foram submetidos ao treinamento de Nivelamento do curso de Força Tática e Comandos de Ação RÁPIDA CAR. 10 militares ficaram no Grupamento de Força Tática. 12 homens ficaram lotados no grupamento de Comando de Ação Rápida. Sendo 06 no município de Peixoto e a outra guarnição ficaram a disposição na CIA de Guarantã do Norte. 03 militares voltaram as viaturas regulares.

Uma operação terá início no dia 26 de janeiro e perdurará a sua primeira fase até o dia 26 de Fevereiro. A mega operação denominada como: SATURAÇÃO com o apoio da Secretaria estadual de Segurança Pública tem como finalidade buscar tranquilizar a população e, combater a criminalidade nos Dez municípios que abrangem o CR XV.

No final do ano de 2016; 02 policiais militares foram submetidos ao curso de Inteligência e como resultado do curso, ainda este mês será ativada no CR XV a seção de inteligência neste mês de janeiro. Segundo Ten Coronel PM Gildazio por ser um comando Regional Novo, o oficial comandante com vem buscado estruturar o Comando Regional, dotando de meios e ferramentas de atuação dentro do sistema de segurança Pública como: reforço de homens recém formados, Curso de Especialização, novas viaturas, Sistema de comunicação interligando a região do vale do Peixoto, armamento letais e não letais, coletes individuais para cada militar e recentemente foi inaugurado a sede do 22° Batalhão. Outra marca do oficial PM Gildazio onde quase 300 adolescentes estão sendo atendida através do projeto social Luz da Manhã, encabeçada pela Polícia Militar do município de Peixoto de Azevedo.