Joyce (Maria Fernanda Cândido) e Ritinha (Isis Valverde) acertaram as contas com Irene (Débora Falabella).

A surra pela qual o público tanto esperava finalmente aconteceu em A Força do Querer nesta terça-feira. A fina Joyce (Maria Fernanda Cândido) desceu do salto e aproveitou para usá-lo no acerto de contas com Irene (Débora Falabella), a amante de seu marido, Eugênio (Dan Stulbach).

Elas se encontraram no banheiro de um restaurante e Irene provocou a rival, dizendo que Eugênio continuaria com a mulher. “Está apaixonado por mim, mas vai ficar com você! Ele faz sempre o que o dever manda, não é?”, disse Irene.

Joyce, então, arrancou o sapato de salto alto e arremessou na outra, atingindo seu rosto. Para piorar a situação de Irene, Ritinha (Isis Valverde) apareceu, descendo o braço na arquiteta, já caída no chão. Em cima da vilã, as duas continuaram a surra, com direito a mais sapatadas de Joyce, até arrancar sangue da amante do marido e deixá-la cheia de escoriações no rosto.