Personagem de Carol Duarte em A Força do Querer receberá xingamentos, mas consegue ajuda do motorista Donato (Silvero Pereira).

Ivana já usava roupas largas e bastante jeans, um visual, como outros personagens costumavam dizer, emprestado do irmão, Ruy (Fiuk). Mas, agora que se descobriu transgênero, a personagem da atriz Carol Duarte vai adotar de vez um figurino masculino — e sofrer por isso, inclusive com um ataque na rua, no capítulo desta sexta-feira de A Força do Querer.

Ao experimentar assumir seu self masculino em público, Ivana vai ser cercada por um grupo de homens, que irá agredi-la com xingamentos. A personagem será salva pelo motorista Nonato (Silvero Pereira), ele mesmo um travesti nas horas vagas — e livres. Nonato verá a cena de longe e dará carona para Ivana fugir dos agressores.

O ataque não fará a filha de Joyce (Maria Fernanda Candido) recuar. No capítulo desta quinta-feira, quando a prima Simone perguntou se ela estava mesmo disposta a fazer uma mudança tão “radical”, Ivana disse que era uma violência permanecer presa ao corpo errado. Por isso, nos próximos capítulos da novela ela deve aparecer de cabelos curtos e de barba, que nascerá graças à injeção de hormônios.

A transição de Ivana se inicia depois de mais de 100 episódios do folhetim, em que a personagem se sentia com um constante mal-estar, alimentado por um sentimento de inadequação ao mundo. No entanto, após a sua primeira experiência sexual, com o antigo namorado, Claudio (Gabriel Stauffer), e de conhecer o transgênero real Tê (hoje Tarso Brant), ela entendeu quem realmente é.