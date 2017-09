Tweet no Twitter

Entre a negação e o luto pela ‘perda’ da filha, dondoca volta a rejeitar Ivana.

Ivana (Carol Duarte) vai tentar mais uma vez se reaproximar da mãe, Joyce (Maria Fernanda Cândido), no capítulo desta terça-feira de A Força do Querer. Ivana, que está na travessia para um corpo masculino, depois de ter assumido o gênero, vai pedir que a dondoca escolha seu novo nome. Nos próximos episódios da novela das 9 da Globo, a personagem passará a se chamar Ivan.

Mas não vai ser dessa vez. Um mês — é este mais ou menos o tempo transcorrido desde o anúncio feito por Ivana, à família, de que é transgênero — não foi tempo suficiente para Joyce processar a novidade. Ela ainda se divide entre a negação e uma espécie de luto — afinal, a filha tem de morrer, simbolicamente, para dar lugar a um novo filho, que Joyce ainda não aceita.

Se a mãe sofre por um lado, Ivana passa praticamente só pela transição — exceto pelo apoio da prima, Simone (Juliana Paiva), que a aconselha a pedir a ajuda da mãe na escolha do novo nome, e de Elis/Nonato (Silvero Pessoa), o motorista do pai de Simone que se traveste de mulher no tempo livre e hospeda Ivana em sua casa.