Um procurado pela Justiça do Estado de Goiás foi preso pela Polícia Judiciária Civil, nesta quinta-feira (27), no município de Carlinda (762 km de Cuiabá-MT), durante ação para cumprimento de mandado judicial. João Paulino da Silva Neto estava com o pedido de prisão preventiva por homicídio qualificado, decretado pelo juízo da Comarca de Pirenópolis (GO).

Foragido há mais de 20 anos, João Paulino residia na cidade de Carlinda e trabalhava como mecânico. Ele ser apresentava com o nome Sílvio Luiz da Costa, porém, não portava documentos.

O mecânico foi descoberto pelos policiais civis e depois de detido, assumiu a verdadeira identidade. Ele contou que havia praticado um crime no ano de 1997.

A vítima morava no município de Anápolis (GO) e era namorada de João Paulino, que lhe devia certa quantia em dinheiro e era constantemente cobrado por ela.

Na ocasião, o suspeito planejou o crime levando a namorada para Pirenópolis (GO) alegando que precisava resolver alguns assuntos na cidade. No caminho, João Paulino matou a namorada com um tiro de pistola na região da cabeça. Em seguida ocultou o corpo da vítima num fazenda, nas proximidades e foragiu tomando rumo ignorado.

A prisão do foragido foi realizada pelos policiais civis Gustavo Chagas de Castro, Luiz Cesar Garcia Trindade Monteiro, Everson da Silva Cândido, coordenados pelo delegado de polícia Rodrigo Bastos da Silva, Regional de Alta Floresta.